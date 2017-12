Trainer Fraser ergert zich aan Vitesse

ARNHEM - Trainer Henk Fraser had zich behoorlijk geërgerd aan het spel van Vitesse tegen Willem II.

"We hebben een hele matige wedstrijd gespeeld. Er zat totaal geen overtuiging in, in geen enkel opzicht."

De trainer koesterde het punt uiteindelijk. "Ik kan niet teleurgesteld zijn over het resultaat, want we komen nog goed weg met het scoreverloop. Ik ben niet tevreden over de mogelijkheden die we zelfs hebben gemist, want dan win je nog steeds. Het was gewoon een hele, hele slechte wedstrijd van onze kant."

Vitesse verliest steeds meer de aansluiting met de concurrentie. "Ja, absoluut. Dat was vandaag de belangrijkste doelstelling die we hadden en die hebben we niet waargemaakt. We hebben extra dagen rust gehad, dus we hadden fris moeten zijn."