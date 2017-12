Veertig verlichte kersttrucks rijden door Nijmegen

ARNHEM - Ook dit jaar zullen er in de aanloop naar kerst weer met lichtjes versierde trucks door de binnenstad van Nijmegen rijden. Op zaterdagavond 23 december rijden er 40 van die vrachtwagens door het centrum.

Het is een welkome afleiding tijdens een kerst die in Nijmegen verder erg stil dreigt te worden; er zijn dit jaar geen kerstmarkten op de Grote Markt, het Koningsplein en Plein 1944.

Gasten in de cabine

Toch zal het niet zo'n herrie geven als de 30 trucks die vorig jaar meereden, want de organisatie geeft aan dat er minder geclaxonneerd zal worden. Wat wel hetzelfde is als vorig jaar is dat er 'gasten' meerijden. Dit jaar gaat het om cliënten van de Driestoom, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Publiek kiest

De truckbestuurders die mee doen, zijn lid van Truckersvereniging Millingen en Boldershof. Dit jaar zal niet een jury, maar het publiek via social media bepalen wie de mooist versierde truck heeft. De vrachtwagens starten 23 december om 19.00 vanaf de Voerweg en rijden door de stad naar het Kelfkensbos.

Kijk hier naar de verlichte truckoptocht van vorig jaar: