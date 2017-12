'Als dit doorgaat hebben we later niets meer te zeggen'

WEZEP - 'Als dit doorgaat, hangen we ons op aan een plan waarover we later niets meer te zeggen hebben', houdt Leon Adegeest van actiecomité Hoog Overijssel bezoekers voor tijdens een informatiebijeenkomst van actiecomités in Wezep over de laagvliegroutes van Lelystad Airport.

Op de Veluwe is ongerustheid over de nieuwe vliegroutes voor Airport Lelystad. Vanaf april 2019 breidt de luchthaven uit om Schiphol te ontlasten. Tegenstanders zijn bang voor de overlast die de vliegroutes zullen veroorzaken en pleiten voor uitstel om betere routes te maken.

Wezep zwaar getroffen

Zo'n 200 mensen kwamen woensdagavond naar een zalencentrum in Wezep om te luisteren naar verschillende presentaties. De actiecomités doen daarin uit de doeken wat ze de afgelopen maanden hebben bereikt en welke fouten zijn gevonden in de procedures.

'Wezep is niet geïnformeerd, terwijl het zwaar wordt getroffen', vertelt Jules van der Weerd van Hoog Over Wezep. Volgens de experts van de actiegroepen kloppen de onderzoeken niet en blijkt uit berekeningen dat het dorp veel meer geluidsoverlast gaat krijgen dan wordt beweerd.

Vliegtuigen moeten laag vliegen

Volgens de geplande routes zullen de vliegtuigen het dorp passeren op een minimale hoogte van 1800 meter. Daarna stijgen ze door naar minimaal 2700 meter. De vliegtuigen kunnen niet verder stijgen, omdat ze onder andere de vliegroutes van Schiphol hinderen.

Na de presentaties is er tijd om vragen te stellen. 'We moeten het stoppen nu het nog kan', reageert Jaap Buter uit Kamperveen. 'Als je ziet wat er kapot gemaakt wordt op de Veluwe en daarom heen.' Een jongere in de zaal krijgt een microfoon en roept aanwezigen op te infiltreren in politieke partijen. 'We hebben Kamerzetels nodig, want alleen een meerderheid in de Tweede Kamer kan dit tegenhouden', roept hij de aanwezigen op, waarna applaus losbarst. 'Kunt u er niet voor zorgen dat ze in Elburg ook in actie komen?' vraagt Coen van der Zwaag aan burgemeester Hoogendoorn van Oldebroek.

Druk opvoeren

De avond wordt door de actiecomités georganiseerd en er is niemand die namens het ministerie of andere officiële instanties spreekt. Volgens organisator Jules van der Weerd is de avond nodig omdat er veel vragen leven in het dorp over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport.

De actiegroepen blijven de druk opvoeren, want volgende week debatteert de tweede kamer in Den Haag over de vliegroutes. De actievoerders hopen dat de politiek zo gaat twijfelen dat opnieuw naar de plannen voor de luchthaven wordt gekeken.

