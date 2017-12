Joden vieren Chanoeka in Harderwijk

HARDERWIJK - Op de Vischmarkt in Harderwijk is woensdagavond de tweede dag van het joodse feest Chanoeka gevierd.

Tijdens Chanoeka, ook wel het feest van het licht, vieren de joden de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 v. Chr. Het feest duurt acht dagen. Zo’n vijftig mensen woonden de ontsteking van drie kaarsen bij.

Burgemeester Van Schaik mocht de eerste kaars aansteken, iets wat door de weersomstandigheden bemoeilijkt werd. Verder werd de bijeenkomst opgeluisterd door muziek, zang en een toespraak door rabbijn Stiefel uit Almere. Daarna werd het feest voortgezet in de voormalige synagoge.

Het was voor het eerst in 75 jaar dat het joodse feest Chanoeka weer in Harderwijk gevierd werd. In de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de joodse gemeenschap weggevoerd.