Polman en Knippenborg door naar halve finales WK handbal

ARNHEM - De Nederlandse handbalvrouwen, met Estavana Polman uit Arnhem en Lynn Knippenborg uit Zieuwent in de selectie, zijn door naar de halve finales van het wereldkampioenschap in Duitsland.

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen versloeg in de kwartfinales Tsjechië, maar makkelijk was dat niet. Lois Abbingh sleepte de ploeg er doorheen met maar liefst veertien doelpunten. De eindstand in de sporthal van Magdeburg was 30-26.

Het is de vierde keer op rij dat Oranje bij de laatste vier zit tijdens een titeltoernooi. De handbaldames behaalden twee jaar geleden op het WK in Denemarken de zilveren medaille, ze eindigden op de vierde plaats op de Olympische Spelen van Rio in 2016 en sleepten nogmaals zilver binnen op het EK van 2016.

