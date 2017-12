Gemeenteraad Nijmegen: 'Koop nooit meer een stadion!'

NIJMEGEN - Veel lof voor wethouder Renske Helmer dat zij een akkoord heeft bereikt met voetbalclub NEC over het terugkopen van het Goffertstadion. Dat bleek woensdagavond tijdens de 'wensen en bedenkingen' die raadsleden konden uiten over de gesloten deal. Over een ding zijn alle gemeenteraadsleden het eens: laten we nooit meer een stadion kopen!

Twee weken geleden sloot wethouder Renske Helmer met NEC de deal dat die club tot eind 2019 de mogelijkheid heeft om het stadion dat ze nu nog huurt, terug te kopen voor 7,6 miljoen euro. Het stadion is sinds 2003 het eigendom van de gemeente. Toen kocht Nijmegen het voor 12 miljoen euro om het noodlijdende NEC te redden van de ondergang.

Wurgcontract

Wendy Grutters (Stadspartij DNF) noemde het huurcontract tussen Nijmegen en NEC zelfs een 'wurgcontract'. Voor NEC omdat de club daardoor niet kon doorgroeien en voor de gemeente omdat het afhankelijk was van een voetbalclub voor de betaling van de huur. Iedereen is het dan ook met D66 eens dat er haast wordt gemaakt met de verkoop.

'Beeld dat we belastinggeld in NEC hebben gestopt klopt niet'

Maar volgens Hans van Hooft (SP) had de gemeenteraad in 2003 weinig keus toen het besloot het stadion van de voetbalclub te kopen. 'Het was wel het al of niet voortbestaan van NEC. Daar ging het toen om, want ze hadden er financieel een potje van gemaakt.' Bovendien is de gemeente er volgens van Hooft absoluut niet slechter van geworden. Het beeld dat NEC destijds met gigantisch veel belastinggeld is geholpen, klopt volgens hem dan ook absoluut niet.

Geen staatssteun

De PvdA wil graag dat de gemeente eerst formeel aan de Europese commissie vraagt of er geen sprake is van verkapte staatssteun als NEC het stadion terugkoopt. De sectie Europees recht van de Radboud Universiteit zou daar volgens de partij voor gewaarschuwd hebben. Maar volgens wethouder Helmer hoeft Nijmegen dat niet formeel voor te leggen. Pas als blijkt dat er inderdaad sprake zou zijn van mogelijke staatssteun is dat volgens haar nodig, maar de wethouder denkt niet dat dat het geval is. 'We hebben ook gedurende het hele traject van onderhandelen tegen NEC gezegd dat zij daar ook niet gebaat bij zouden zijn, want dan zouden ze later alles moeten terugbetalen', aldus wethouder Helmer.

'Niet van plan ooit nog een stadion te kopen'

Over de eventuele waardebepaling van het stadion 'als de gemeente dat in de toekomst terug zou moeten kopen bij nieuwe problemen bij NEC' zoals werd gevraagd door een raadslid, weigerde wethouder Helmer zich uit te spreken. 'Ik ben niet van plan ooit een stadion terug te kopen, dus ik hoef geen waarde te bepalen.'

Op 20 december beslist de gemeenteraad of de voorlopige deal tussen NEC en Nijmegen bekrachtigd wordt.