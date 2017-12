Cafetaria Nijmegen is 'niet onder de indruk van overval' en is gewoon open

NIJMEGEN - Een cafetaria aan de Groenestraat in Nijmegen is woensdagavond overvallen, maar ze frituren gewoon door.

De overval gebeurde rond 18.25 uur. Een man stapte het cafetaria binnen en dreigde om te schieten als het personeel hem geen geld gaf. Nadat het personeel hem een onbekend geldbedrag overhandigde, nam de overvaller de benen. Of hij ook daadwerkelijk in het bezit was van een vuurwapen is niet duidelijk, volgens de politie heeft de man geen wapen getoond.

Het cafetaria is na de overval gewoon open gebleven. Mensen lopen in en uit om hun bestellingen te plaatsen en op te halen. 'Het personeel is niet onder de indruk van de overval', aldus de politie.

Licht getint met buitenlands accent

De politie is op zoek naar een slanke man in donkere kleding. Hij is ongeveer 1.70 meter lang, licht getint, donkere ogen en hij draagt een zwarte jas met een capuchon, donkergrijze broek en zwarte schoenen. Op het moment van de overval had hij een sjaal voor zijn mond en sprak met een buitenlands accent.

Op het moment van de overval had hij een zwarte zak bij zich, zo meldt de politie op Burgernet.