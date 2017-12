'Mondriaan-jaar levert Gelderland 13 miljoen op'

In het jubileumjaar zijn een groot aantal exposities geweest in verschillende musea in onder andere Apeldoorn, Arnhem, Otterlo, Harderwijk en Winterswijk. Het jaar laat zich kenmerken door kunststroming De Stijl, dat bekend staat om de simpelheid van kunst waar ook werken van Theo van Doesburg en Piet Mondriaan onder vallen.

Mondriaan. Foto: Omroep Gelderland

Goed voor de regio

Herre Dijkema, directeur Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, is erg blij met deze cijfers. 'De exposities in de musea gaven toeristische bedrijven en lokale middenstand inspiratie om het thema in de stad zichtbaar te maken. Wie Harderwijk, Arnhem of Winterswijk binnen kwam, werd op tal van plekken met het themajaar geconfronteerd.'

Stadsmuseam Harderwijk over De Stijl. Foto: Omroep Gelderland