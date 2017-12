The Music Show Scotland trekt internationaal volle zalen, maar komt gewoon uit de Achterhoek

BORCULO - Ze hebben al wekenlang de kerstkriebels: de 250 leden van The Music Show Scotland. Momenteel leggen ze de laatste hand aan een speciale kerstshow die zaterdag 23 december ten tonele wordt gevoerd in Het Gelredome in Arnhem. 'Behalve dat het een thuiswedstrijd is, is het voor het eerst dat we een kerstshow brengen', zegt muzikaal leider Hans Beerten. 'Dat maakt het extra spannend.'

Hoe opvallend: The Music Show Scotland is in het buitenland misschien wel bekender dan in de eigen Achterhoek. Met een show die zich misschien nog wel het best laat vergelijken met die van André Rieu. 'Maar dan met doedelzakken. Of bagpipe, zoals wij ‘m liever noemen.'

Levensgroot kasteel

Want het dit markante Schotse instrument dat de hoofdrol vertolkt. Wie de show voor het eerst ziet, komt oren en ogen tekort. Met als decor een levensgroot kasteel - zelf geconstrueerd - waarop fier de vlaggen wapperen, flarden mist die over de toneelvloer rollen, Schotse kilts en zelfs bulderende kanonnen. Waarbij Keltische klassiekers worden afgewisseld met popmuziek.

Hans Beerten van The Music Show Scotland was maandag 11 december op de koffie bij Rob Kleijs. De tekst gaat verder onder de video.

Grootste indoor piper-show ter wereld

Het orkest werd eind negentiger jaren opgericht door de Borculose broers Hans en Benno Beerten. Intussen is het uitgegroeid tot de grootste indoor piper-show ter wereld. Optreden in Nederland doet het gezelschap slechts incidenteel. Omdat de meeste zalen simpelweg niet groot genoeg zijn. 'In Duitsland trekken we volle zalen tot soms tienduizend bezoekers. Maar ook zijn we al in België, Zwitserland en Denemarken geweest en staat er een eerste show voor Schotland in de agenda. Heel bijzonder want dat is toch wel het Mekka voor de bagpipers. Maar zelfs voor Schotse begrippen zijn we uniek.'

10 vrachtwagens met 100 ton materieel

Het rondtrekkende circus - met Borculo als uitvalsbasis - is in de loop der jaren alsmaar groter gegroeid. Twee dagen voor de show rijden alvast tien vrachtwagens vooruit om het kasteel op te bouwen. 'Al met al een kleine honderd ton aan materieel. Gevolgd door een zestal touringcars voor de artiesten.' Het kasteel ziet er levensecht uit. 'Het publiek wil na afloop vaak even voelen of het niet van echt steen is gemaakt. En door de speciale licht- en geluidseffecten wanen de toeschouwers zich echt in de Schotse Highlands.'

Momenteel worden de laatste repetities afgewerkt voor de kerstshow in Het Gelredome in het eigen Gelderland. 'Voor deze gelegenheid wordt het orkest uitgebreid tot zeshonderd muzikanten. Er doen onder meer een kinderkoor en een jeugddrumband mee.'

Jubileum

De kerstshow is de honderdste voorstelling: een jubileum dus. 'Al is het deze keer allemaal anders. Nog los van de extra muzikanten, is het kasteel verder uitgebreid met onder meer een slotgracht eromheen. Bovendien is het repertoire flink op de schop genomen met een aantal aansprekende kerstklassiekers.'

Waarbij er een prominente is voor de bagpipe. Een instrument dat zich volgens Beerten bij uitstek laat lenen voor een kerstshow. 'Er zijn namelijk maar weinig instrumenten die zoveel emotie oproepen. De doedelzak is een machtig instrument. Er zit geen volumeknop op en het maakt met al die decibellen een verpletterende indruk. Zeker als zo’n hele pipeband de arena komt binnen marcheren. Iedere keer weer zie je hoe dan menig traantje wordt weggepinkt.'