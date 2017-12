'Geen uitbreiding vliegveld Lelystad'

ARNHEM - 'Geen extra vluchten van en naar Lelystad Airport', dat stellen de Provinciale Staten van Gelderland. De staten willen eerst een herindeling van het luchtruim om de overlast voor Gelderland te beperken. Als dat betekent dat de opening van vliegveld Lelystad wordt uitgesteld, dan moet dat maar, menen de Staten.

Provinciale Staten debatteerden woensdag op initiatief van de ChristenUnie over Lelystad Airport. Volgens de partij houdt het niet uitstellen van de uitbreiding van het vliegverkeer op Lelystad Airport in dat de overlast voor inwoners van Gelderland onacceptabel hoog is. Pieter Plug, fractievoorzitter: 'Daar komt ook nog eens bij dat het vertrouwen bij inwoners weg is.'

Niet meewerken

Eerder deze week liet het provinciebestuur al weten niet te willen meewerken aan uitbreiding van Lelystad Airport als er niets verandert aan de geplande vliegroutes. Dat heeft Gedeputeerde Staten geschreven in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De bedoeling is dat Lelystad Airport in 2019 open gaat voor commerciële vluchten, waardoor er op Schiphol meer ruimte ontstaat. Dat betekent dat er vanaf dat moment 10.000 vluchten over Gelderland zouden gaan. Dat aantal neemt in de jaren daarna toe tot zo'n 45.000 vluchten.

Een van de problemen is dat vliegtuigen niet snel kunnen stijgen. Dat komt omdat de bovenste lagen van het luchtruim gereserveerd zijn voor Schiphol. Hoe lager de vliegtuigen blijven, hoe meer overlast. Om dat probleem te ondervangen had het ministerie al in 2009 beloofd het luchtruim opnieuw in te delen. Maar dat is niet gebeurd.

'We willen zo niet verder'

Ook de partijen in de Staten hebben weinig vertrouwen in een goede afloop voor Gelderland. De aanvliegroutes zijn sinds juni door het Ministerie van Infrastructuur meerdere keren veranderd. Dat is niet in het voordeel van Gelderland, vindt onder andere Antoon Kanis (D66): 'De problemen stapelen zich op: een route over Teuge, een route over Ede, en nu ook nog een wachtgebied voor vliegtuigen dat mogelijk verplaatst wordt vanuit Overijssel naar Gelderland. En dat moeten we uit de krant lezen. Dit is het moment dat we aan Den Haag laten weten dat we zo niet verder willen met Lelystad.'