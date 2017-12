Deel dit artikel:











350.000 euro voor Gelderse familiebedrijven Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Provinciale Staten van Gelderland trekken 350.000 euro uit om familiebedrijven in Gelderland te steunen. CDA, PvdA, SP, ChristenUnie en VVD willen meer aandacht voor deze bedrijven, omdat in Gelderland bijna 70% van de bedrijven een familiebedrijf is.

Volgens cijfers van de Provincie Gelderland overleeft 40% van de familiebedrijven een bedrijfsopvolging niet. Hiervoor is specifieke kennis, ondersteuning en een lange voorbereidingstijd nodig. Initiatiefnemer en Statenlid Daisy Vliegenthart van het CDA: ‘Het is goed dat we hier nu als provincie Gelderland extra aandacht aanbesteden.’ Daarom gaat het geld naar het Gelders Familiebedrijven Gilde. Die organisatie ondersteunt familiebedrijven en moet er voor zorgen dat ze weten waar ze hulp kunnen krijgen, bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel. Met steun van de provincie kan het gilde meer bedrijven ondersteunen. 'Familiebedrijven zijn de banenmotor van de Gelderse economie', aldus gedeputeerde Michiel Scheffer. Hij ondertekende vandaag ook een overeenkomst met onder andere werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen om samen familiebedrijven te ondersteunen. Scheffer: ‘Door de krachten te bundelen geven we onze familiebedrijven een duwtje in de rug.’ Zie ook: Overgrootvader begon familiebedrijf, maar wie volgt papa op? Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl