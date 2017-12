Film moet studenten op brandgevaar wijzen

De film is vandaag onder grote belangstelling gepresenteerd aan de Radbouduniversiteit door studenten vakbond Akku. Samen met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid besloten zij een film te maken na de brand in het studentenwooncomplex aan de Heijendaalseweg. Dit complex, waar zo'n honderd studenten woonden vloog 1 januari 2014 in brand.

'Ver van mijn bedshow'

'Voor veel studenten is het een ver van mijn bedshow', zegt Berend Titulaer van Akku tijdens de presentatie van de film. 'Terwijl het juist heel dicht bij huis kan komen. Gevaarlijk dicht en daar gaat deze film over.'

De film moet zorgen voor een mentaliteitsverandering onder de studenten. 'De film laat heel goed zien hoe aangrijpend het is, als er ook echt brand uitbreekt,' zegt Annemarie Koop van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 'Als je zoiets ziet, dan doet dat iets heel anders dan dat je een foldertje ziet of misschien wat tips links of rechts hoort.'

De tekst gaat verder onder de reportage:

Deuren zaten op slot

Centraal in de film staat de beleving van de drie zussen Joore die in het complex woonden. Zij wilden graag mee werken aan de film, want de brand van 2014 heeft diepe indruk op hen gemaakt. 'De brand ontstond boven onze kamers,' zegt Heleen Joore. 'Het was nieuwjaarsdag, iedereen lag nog maar nauwelijks in bed met natuurlijk een hoop alcohol op. Dus die moesten er allemaal uitgehaald worden, maar deuren zaten op slot. Het was gewoon heel lastig om iedereen uit bed te krijgen.'

Brandweerman Oskar van Dorst maakte tijdens de reddingsoperatie beelden met zijn bodycam. Deze beelden zijn ook te zien in de film. De brandweerman spreekt van een groot wonder dat iedereen heelhuids uit het brandende pand gehaald kon worden.

Rotzooi in de gangen

Oskar van Dorst: 'We hadden grote moeite met het vinden van de mensen doordat er heel veel rotzooi ligt in de gangen; fietsen, meubilair. Dat is onder normale omstandigheden al lastig om daar uit te komen, laat staan als het heel heet is en je ook nog eens op zoek bent om mensen te redden.'