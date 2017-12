Miljoenen voor Rail Terminal Gelderland; teleurstelling bewoners buurtschap Reeth

ARNHEM - Teleurstelling bij de inwoners van het buurtschapje Reeth: de ontwikkeling van de Rail Terminal Gelderland gaat gewoon door. Provinciale Staten heeft daarvoor 5,1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De railterminal is een overslagpunt waar in de toekomst containers van de trein worden overgeladen op vrachtwagens. De provincie Gelderland hoopt daarmee eindelijk te kunnen profiteren van de Betuweroute. De goederenspoorlijn loopt wel door Gelderland, maar treinen stoppen er niet.

43 miljoen

De omwonenden protesteerden woensdag in de hal van het Provinciehuis in Arnhem. Ze twijfelen aan het nut van een overslagpunt. Daarnaast vragen ze zich af of er wel zoveel geld ingestoken moet worden. De totale kosten worden nu op 43 miljoen euro geraamd. Dit bedrag wordt niet alleen door de provincie betaald. De 5,1 miljoen euro die nu is gereserveerd, is bedoeld voor verdere uitwerking van de plannen en voor het aankopen van grond. De verwachting is dat ook het Rijk en de Europese Unie bijdragen.

Milieuvriendelijk

Volgens de Provincie Gelderland is de railterminal belangrijk voor de economie en denkt dat de terminal voor meer werkgelegenheid zal zorgen. Ook hoopt de provincie dat er door de terminal minder vracht over de A15 zal worden vervoerd. Het vervoer van goederen over het spoor is milieuvriendelijker dan vervoer over de weg, benadrukt gedeputeerde Bea Schouten.

De inwoners van het buurtschap Reeth overwegen om naar Raad van State te stappen. Daarover nemen ze in januari een besluit.

Zie ook: Railterminal, goed plan of weggegooid geld?