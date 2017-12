Vitesse komt niet verder dan 2-2 thuis tegen Willem II

ARNHEM - Vitesse is thuis tegen Willem II niet verder gekomen dan een 2-2 gelijkspel. De Arnhemmers speelden een moeizame wedstrijd.

93e: Het is gedaan. Vitesse heeft het wel geprobeerd, maar het was niet overtuigend genoeg.

90e: Er komen nog drie minuten bij. "Alles of niets" is nu het devies van de supporters.

88e: "Schaam je kapot", klinkt het vanaf de Theo Bos-tribune. Maar kort daarop is het raak via Linssen: 2-2

86e: Lage voorzet van Castaignos wordt geschampt door Linssen met het hoofd, maar naast.

85e: Vitesse zet Willem II nu wel onder druk, maar echt gevaarlijk wordt het niet.

83e: Castaignos wordt vastgehouden en gaat liggen, maar krijgt geen strafschop.

81e: Vitesse ploetert en heeft het niet meer. Willem II wacht rustig af.

76e: Milot Rashica is zoals vaak de speler met de meeste dreiging bij Vitesse. foto: Wil Kuijpers

72e: Thomas Bruns gaat naar de kant, met Luc Castaignos komt er een extra aanvaller bij.

71e: Bij een eventuele nederlaag komt de middenmoot wel dichtbij voor Vitesse.

69e: Thomas Oude Kotte valt in voor Lassana Faye, die geen gelukkige wedstrijd speelde.

68e: Branderhort heeft moeite met een inzet van Bryan Linssen, maar hij komt er net mee weg.

65e: Branderhorst pakt een verraderlijke schuiver van Rashica.

64e: Altijd in korte broek, fysio Jos Kortekaas van Vitesse.

63e: Serero komt er dan toch in voor Foor.

58e: Uit het niets de 1-2 van Willem II via Rienstra.

56e: Lepe kopbal van Matavz, maar uitstekende redding van Branderhorst, de voormalige doelman van Theole.

54e: Mount kapt naar binnen en haalt uit met links, maar krachteloos.

51e: Lassana Faye heeft Alexander Büttner uit de basis gespeeld, maar deze wedstrijd is hij niet zo op dreef. foto: Wil Kuijpers

49e: Doelman Mattijs Branderhorst uit Tiel doet het prima onder de lat bij Willem II dit seizoen en vanavond ook. foto: Wil Kuijpers

46e: De gepasseerde Thulani Serero komt er vooralsnog niet in aan het begin van de tweede helft.

In de rust klinkt de meezinger: "Weet je wer ik wel zou willen zijn? In Ernem aan de Rijn.

45+1: De ruststand is 1-1. Tim Matavz zorgde voor de Arnhemse treffer, zijn achtste van dit seizoen.

42e: Mason Mount kan nog niet echt zijn stempel drukken op het spel van Vitesse.

37e: De tweede keer dat Willem II serieus aandringt, levert weer paniek op achterin bij Vitesse. Het loopt net goed af.

33e: Het is wachten op de 2-1. Willem II doet helemaal niks en Vitesse speelt vol op de aanval. Alleen de eindpass is vaak net niet nauwkeurig.

31e: Matt Miazga heeft de gevaarlijke Fran Sol tot dusverre goed onder controle.

25e: Een geweldige pegel van Bruns gaat maar net naast.

23e: Tim Matavz schiet de bal vanuit de lucht prachtig in de kruising. De verdiende gelijkmaker.

21e: Na een afgeslagen hoekschop probeert Milot Rashica het, maar de bal gaat in handen van Branderhorst.

14e: Een domper voor Vitesse. Na laks verdedigen schiet Ogbeche van dichtbij de bal in het dak van het doel: 0-1

12e: Bruns krijgt geel voor een te wilde charge.

8e: Navarone Foor gaat neer na een combinatie met Tim Matavz. Vrije trap van Thomas Bruns wordt gekeerd door doelman Branderhorst.

7e: Het begin is erg afwachtend van beide kanten.

4e minuut: Julian Lelieveld staat voor het eerst in de basis in de competitie. In de Europa League verscheen de rechtsback al wel aan de aftrap.

18.31 We gaan eraan beginnen in GelreDome.

18.25 Het stadion is nog lang niet vol. Dat heeft mede te maken met het aanvangstijdstip van 18.30 uur. Fans staan nog vast in het verkeer. Toch worden er 15.000 mensen verwacht vanavond.

18.15 De huis-DJ Walter Witlov heeft er alle vertrouwen in. Hij gaat uit van een 4-0 thuiszege.

18.12 Ook Jop van der Linden heeft een verleden bij Vitesse, maar speelde nauwelijks in het eerste elftal.

18.08 Harald Wapenaar is nu keeperstrainer bij Willem II. In 2005 en 2006 stond Wapie onder de lat bij Vitesse.

18.05 De supporters hangen altijd een Airborne-gerelateerd spandoek op.

18.00 Kan Remko Pasveer de nul houden in Gelredome vanavond? De laatste drie keer tegen PEC, ADO en Nice lukte dat.

17.55 De warming-up is inmiddels in volle gang.

17.44 Vitesse stond anderhalve maand geleden nog vlakbij de tweede plaats. Na een mindere reeks staan de Arnhemmers nu zevende, op dertien punten van nummer twee AZ. Het is nu zaak om aan te haken bij de subtop.

17.40 De vlaggen staan al klaar.

17.38 Vorig seizoen won Vitesse thuis met 2-0 van Willem II. Een seizoen daarvoor werd het 0-2.

17.36 Gelredome is nu nog leeg, maar dat zal snel veranderen.

17.30 Voor Mitchell van Bergen is Willem II een bijzondere tegenstander. Hij heeft een verleden bij de Tilburgse club en de vleugelspits speelde zijn beste wedstrijd voor Vitesse vorig seizoen uit tegen Willem II, toen daar met 4-0 werd gewonnen.

17.25 Thulani Serero is voor het eerst dit seizoen gepasseerd. Ook Fankaty Dabo staat ernaast.

Opstelling: Pasveer; Lelieveld, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Mount, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.