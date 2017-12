Liveblog: Tussenstand Vitesse-Willem II nog 0-0

ARNHEM - Vitesse moet met een zege thuis tegen Willem II zien aan te haken bij de subtop van de eredivisie. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0

8e: Het begin is erg afwachtend van beide kanten.

6e minuut: Julian Lelieveld staat voor het eerst in de basis in de competitie. In de Europa League verscheen de rechtsback al wel aan de aftrap.

18.31 We gaan eraan beginnen in GelreDome.

18.25 Het stadion is nog lang niet vol. Dat heeft mede te maken met het aanvangstijdstip van 18.30 uur. Fans staan nog vast in het verkeer. Toch worden er 15.000 mensen verwacht vanavond.

18.15 De huis-DJ Walter Witlov heeft er alle vertrouwen in. Hij gaat uit van een 4-0 thuiszege.

18.12 Ook Jop van der Linden heeft een verleden bij Vitesse, maar speelde nauwelijks in het eerste elftal.

18.08 Harald Wapenaar is nu keeperstrainer bij Willem II. In 2005 en 2006 stond Wapie onder de lat bij Vitesse.

18.05 De supporters hangen altijd een Airborne-gerelateerd spandoek op.

18.00 Kan Remko Pasveer de nul houden in Gelredome vanavond? De laatste drie keer tegen PEC, ADO en Nice lukte dat.

17.55 De warming-up is inmiddels in volle gang.

17.44 Vitesse stond anderhalve maand geleden nog vlakbij de tweede plaats. Na een mindere reeks staan de Arnhemmers nu zevende, op dertien punten van nummer twee AZ. Het is nu zaak om aan te haken bij de subtop.

17.40 De vlaggen staan al klaar.

17.38 Vorig seizoen won Vitesse thuis met 2-0 van Willem II. Een seizoen daarvoor werd het 0-2.

17.36 Gelredome is nu nog leeg, maar dat zal snel veranderen.

17.30 Voor Mitchell van Bergen is Willem II een bijzondere tegenstander. Hij heeft een verleden bij de Tilburgse club en de vleugelspits speelde zijn beste wedstrijd voor Vitesse vorig seizoen uit tegen Willem II, toen daar met 4-0 werd gewonnen.

17.25 Thulani Serero is voor het eerst dit seizoen gepasseerd. Ook Fankaty Dabo staat ernaast.

Opstelling: Pasveer; Lelieveld, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Mount, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.