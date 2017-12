Hardleerse boeven opgepakt na wilde politieachtervolging op de Veluwe

EPE - De politie heeft haar handen vol gehad aan een stel hardleerse boeven. Dat zorgde voor een wilde achtervolging over de Veluwe, waarna de politie uiteindelijk twee mannen kon oppakken.

De politie kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag een melding van een gestolen auto die over de A28 richting Nunspeet reed. Toen de politie het tweetal dat in de auto wilde laten stoppen reden ze er met hoge snelheid vandoor. De politie zette de achtervolging in. Dat leidde tot een wilde rit door onder andere Nunspeet, 't Harde en Epe. Volgens de politie maakte de bestuurder zich tijdens die achtervolging schuldig aan 'behoorlijk wat verkeersovertredingen' en knalde ook tegen een geparkeerd voertuig.

De agenten kregen assistentie uit Apeldoorn om de bestuurder tot stoppen te dwingen. Dat lukte uiteindelijk op het fietspad op de hoek van de Gagelstraat en de Tongerenseweg in Epe. Hierbij raakte ook een politieauto beschadigd. Het duo is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Apeldoorn. De politie doet aanvullend onderzoek.