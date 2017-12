Hard rijden en remmen bij basisschool

RANDWIJK - In de Kerkstraat in Randwijk is het vanochtend uitkijken voor auto's die te hard rijden. En de vraag is vooral of ze op tijd remmen. Veilig Verkeer Nederland heeft met een groep inwoners een remwegdemonstratie georganiseerd bij de School met de Bijbel.

Volgens inwoner en- medeorganisator Jurgen Jonker wordt er regelmatig te hard gereden in het dorp, terwijl overal 30-kilometer zones zijn. 'Dit gebeurt ook bij de school en dat is natuurlijk erg gevaarlijk,' zegt hij. 'En het zijn onder anderen de ouders zelf die het bij de school doen. Als ze aankomen met de kinderen nog in de auto dan valt het nog wel mee, maar daarna is het vaak met haast weg en wordt er niet goed meer op de snelheid gelet.'

Onbewust te hard

Volgens Jonker gebeurt het vaak onbewust dat mensen te hard rijden, maar dat maakt het natuurlijk niet minder gevaarlijk. De remwegdemonstratie is dan vooral ook gericht op dat bewustzijn van de automobilisten. Deskundigen van Veilig Verkeer Nederland gaan in een afgezet wegdeel laten zien wat het verschil is bij een noodstop als je 30- of 50 kilometer per uur rijdt.

Afvalcontainers

In 2015 was er ook al een bewustzijnsactie. Toen werden er overal in het dorp 'dertig kilometer per uur'-stickers op de afvalcontainers geplakt. Zo werd iedereen tenminste één keer per week gewezen op de maximumsnelheid als de afvalbakken aan de weg stonden.