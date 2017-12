Provincie: er komt de komende drie jaar niet één geit bij

ARNHEM - Er mag de komende drie jaar in Gelderland geen geit meer bij. Dat heeft Provinciale Staten vandaag besloten. Eerder besloot Provinciale Staten al om met een noodmaatregel van een half jaar de geitenhouderij op slot te zetten. Dat uitbreidingsverbod is nu verlengd.

De reden voor de uitbreidingsstop is dat omwonenden van geitenhouderijen een vergroot risico op longontsteking lopen, dat blijkt uit onderzoek dat in Brabant is uitgevoerd. Er wordt vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in Gelderland. Ook wordt de oorzaak van het verhoogde risico op longontsteking kan zijn, want dat is nog onduidelijk.

Geitenhouders mogen in Gelderland wel hun stal uitbreiden, onder de voorwaarde dat het aantal dieren niet toeneemt. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om de dieren meer ruimte te geven of om te voldoen aan de nieuwe eisen.

Belangenorganisatie LTO is teleurgesteld. 'We hebben een kleinigheidje bereikt, dat is in ieder geval iets, maar het is voor de sector niet genoeg', zegt Ben Haarman, voorzitter van boerenbelangenbehartiger LTO Noord, regio Oost. LTO was tegen de uitbreidingsstop.

VVD, SGP, CU en PVV stemden tegen het voorstel.

