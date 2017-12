'Windmolens in Lingewaard zullen verlies draaien'

BEMMEL - De drie windmolens die Lingewaard wil plaatsen aan de rand van de kassen bij Huissen zullen verlies gaan draaien. Volgens tegenstanders van de gemeenteplannen zullen de wieken vanwege geluidsnormen het grootste deel van de tijd niet mogen draaien.

De locatiezoektocht voor de windmolens vormt een heet hangijzer in de gemeente Lingewaard. Donderdagavond zou de gemeenteraad een besluit nemen over die locatie, maar omdat de meningen nog zo ver uiteen liggen heeft wethouder Theo Peren die beslissing uitgesteld.

Koploper duurzame glastuinbouw

Wethouder Peren wil de windmolens graag plaatsen aan de rand van Bergerden, het glastuinbouwgebied dat sinds vorig jaar is omgedoopt tot Next Garden. Hier wil Lingewaard koploper worden op het gebied van duurzame glastuinbouw en volgens wethouder Peren hoort daar ook het duurzaam opwekken van energie bij.

'Turbines zullen meestal stil moeten staan'

Tegenstanders van deze locatie wijzen erop dat het dichtstbijzijnde huis op 208 meter van de drie beoogde windmolens staat, minder dan wettelijk is toegestaan. Als de plannen al niet sneuvelen bij de rechter, dan zullen de windturbines het grootste deel van de tijd stil staan vanwege de overschrijding van de geluidsnormen. Volgens hen is het veel beter om in het verlengde van de A15 windmolens te plaatsen. Er is zelfs al een ondernemer die daarvoor een volledig bedrijfsplan klaar heeft. Daar zullen die molens wel continu kunnen draaien. Ze wijzen naar Houten waar een vergelijkbare situatie bestaat.

Maurice Bakker is één van de bewoners in Houten die zo'n 500 meter van het windpark aldaar woont. 'Hoe klinkt het 's nachts? Ja, van de ene kant hoor je woosh van de wieken. Aan de andere kant hoor je daar een zoemtoon tussendoor. En die is gewoon penetrant, die komt de slaapkamers echt binnen.'

'Windpark draait op subsidies van het rijk'

Een geluk bij een ongeluk, want de windmolens vlakbij de woonwijk in Houten staan het grootste deel van de tijd stil omdat dan de geluidsnormen voor omwonenden worden overschreden. Volgens Maurice Bakker draait dat lokale windpark dan ook een jaarlijks verlies van zo'n 2,5 ton. 'Het wordt alleen maar overeind gehouden door de subsidies van het Rijk.'

'Zelfde lot wacht het windpark in Lingewaard'

Terwijl Bakker naar de stilstaande molens vlakbij zijn huis wijst, draaien er op de achtergrond volop vijf windmolens van een ander windpark langs de A27. Volgens Maurice Bakker, die inmiddels als adviseur optreedt voor de tegenstanders in Lingewaard, staat precies hetzelfde Lingewaard te wachten als wethouder Theo Peren vasthoudt aan zijn voorkeurslocatie.

Maar wethouder Theo Peren heeft geen boodschap aan de ervaringen uit Houten. 'Ik ken alle ins en outs van Houten niet en daar wil ik me dan ook niet aan spiegelen.' Is het niet onverstandig om uw ogen te sluiten voor de ervaring die er al is? 'Nou ik weet niet, ik zie dit meer als toch proberen om Bergerden te laten mislukken.'

'Niet alleen lasten, maar ook lusten verdelen'

Wethouder Peren vindt het belangrijk om de windmolens in Bergerden te plaatsen omdat de gemeente die grond al in eigendom heeft. 'Daar kunnen we schuiven wat we willen.' Bovendien denkt hij dat op die locatie de lokale bewoners kunnen mee profiteren van de opbrengsten. 'We moeten niet alleen de lasten, maar ook de lusten verdelen.'

Mocht er later nog behoefte zijn aan een extra windmolens, dan is Peren best bereid om ook naar die andere locatie te kijken. De gemeenteraadsvergadering over de locatie voor de windmolens die donderdagavond gepland stond, is tot nader order uitgesteld.