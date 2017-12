Boze kinderen weer blij maken: Elise Verheul vertelt op de planken hoe dat moet

NIJMEGEN - Elise Verheul is kindertherapeut en ze heeft het tot haar missie gemaakt om boze kinderen weer blij te maken. Dat doet ze op een speciale manier: op de planken van theater de Lindenberg in Nijmegen.

Ze komt in haar praktijk vaak tegen dat ouders en kinderen in een te laat stadium om hulp vragen. Om dat voor te zijn was haar eerste gedachte om een lezing te geven. Maar terwijl ze daarmee bezig was kwam het idee om er een theatervoorstelling van te maken: 'Help je boze kind weer blij te zijn.' En dat was een juiste zet, want de voorstelling is uitverkocht. Mogelijk komt er een tweede in Arnhem, op 23 februari.

Elise Verheul was woensdagmiddag te gast bij Radio Gelderland om te vertellen over haar theatrale lezing. Een lezing waar ze wat drama aan toevoegt met toneelscènes en Elise gaat zelf ook zingen.

Flink zijn en niet zeuren

'Ik heb in mijn praktijk heel veel met boze kinderen te maken, en ik denk dat als ik er in een vroeger stadium bij zou zijn geweest, dan had er veel leed voorkomen kunnen worden. Want boosheid is besmettelijk en voor je het weet sta je lijnrecht tegen over elkaar', zegt ze tegen presentator Rob Kleijs. 'Je moet weten waarom kinderen boos zijn. En dat kan alleen als je even afstand neemt. Want kinderen zijn niet zomaar boos, er zit altijd iets achter.'

'Wat is dat dan?' vraagt Rob Kleijs. 'Er zijn heel veel oorzaken,' zegt Elise. 'Maar het gaat altijd om de dynamiek in een gezin. Hoe ga je om met frictie en spanning? Veeg je verdriet onder een matje bijvoorbeeld, en moet iedereen flink zijn en niet zeuren? Dan is er geen natuurlijk gang van zaken en is er voor een kind vaak maar een uitweg: boos worden. En niemand weet dan eigenlijk meer waar het om gaat.'

Van het natuurlijk proces verwijderd

Kinderen hebben niet de capaciteit om dat te doorzien, ouders wel. En je ziet ook vaak dat als de vinger op de zere plek wordt gelegd, de lucht geklaard wordt als het ware, het meteen weer beter gaat. Het is ook geen kattepis hoor, opvoeden tegenwoordig.' Op de vraag of er tegenwoordig niet te moeilijk wordt gedaan over opvoeden zegt ze: 'Absoluut! Maar het ís ook moeilijker geworden. 'It takes a village to raise a child,' zeggen ze wel eens. Vroeger waren er meer sociale verbanden om op terug te vallen. Tegenwoordig moet je het alleen doen. Dat geeft druk, het is in wezen onnatuurlijk, we zijn in de loop der tijd van het natuurlijke proces zijn verwijderd.'

In de dynamiek een plekje geven

Boven alles moet opvoeden vooral luchtig zijn. 'Draag geen masker,' zegt ze. 'Laat zien dat je niet lekker in je vel zit. Probeer je dat te verbergen, dan ga je nat want kinderen hebben dat meteen door. Ik zie wel eens mensen die door de drukte van het bestaan de schijn hoog proberen te houden dat het allemaal geweldig gaat, terwijl ze zorgen hebben. Ik wijs ze erop dat iedereen die heeft. En dat je dat in de dynamiek van het gezin een plek moet geven. Het is voor iedereen in het gezin een ontwikkelingsproces.'