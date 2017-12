Burgemeester Bruls mag blijven

NIJMEGEN - Hubert Bruls mag nog zes jaar burgemeester van Nijmegen zijn. Daar heeft de gemeenteraad woensdagavond in beslotenheid een knoop over doorgehakt.

Het waren zes intensieve jaren als burgemeester van Nijmegen. Op 2 maart 2012 werd hij door de gemeenteraad van Nijmegen voorgedragen als nieuwe burgemeester, als opvolger van Thom de Graaf. De toen 46-jarige CDA-er had de tranen in zijn ogen en was door emoties overmand toen hij hoorde dat hij was voorgedragen als burgemeester van de Waalstad.

Bruls (6 februari 1966) woonde ruim 21 jaar in die stad, waar hij studeerde en wethouder was. Voor hij burgemeester van Nijmegen werd was hij de eerste burger van Venlo. Nijmegen is over het algemeen blij met de burgervader die zo van 'zijn' stad houdt. Zoals hij tijdens de Giro d'Italia zei: 'Als burgemeester geniet ik er nu van dat mijn bruggen, mijn stad en mijn mensen zo mooi in beeld zijn.'

Varkenskop

Toch maakte Bruls niet overal vrienden. Ferm optreden en een scherpe tong zorgen wel eens voor problemen. In de gemeenteraad zie je politci wel eens met hun ogen rollen of zelfs schrikken als hij fel uit de hoek komt. Onder de NEC-aanhang maakte hij geen vrienden.

In aanloop naar de sluiting van supporterscafé Goffertzicht legden onbekenden een varkenskop voor de woning van Bruls neer. Kort daarop werden op drie plaatsen in de straat waar hij woont beveilgingscamera's opgehangen.

Vorige maand nog verscheen er een petitie online waarin NEC-supporters duidelijk maken dat ze Bruls graag zien vertrekken. De burgervader bleek niet echt onder de indruk van de petitie. 'Iedereen mag zijn mening hebben', zei zijn woordvoerder.

Aangifte

Bruls kreeg het ook aan de stok met Geert Wilders. De burgemeester ging – met zijn ambtsketen om – voorop in een stoet mensen om aangifte tegen de PVV-voorman te doen naar aanleiding van zijn 'minder Marokkanen-uitspraak'.

Wilders-aanhangers deden daarop aangifte tegen Bruls omdat hij misbruik van zijn positie als burgemeester zou hebben gemaakt. Vanuit Nijmegen kwamen in maart 2014 de meeste aangiftes, in totaal zo'n 500.

Geel kippenpak

Bruls is ook de burgemeester van imposante omvang die niet te beroerd is om in een geel kippenpak carnaval in de stad mee te vieren en zonder enige twijfel 3000 asielzoekers op te vangen in een tentenkamp in Heumensoord. Diezelfde Bruls werd boos op het COA toen hij meende dat de vluchtelingenorganisatie criminele asielzoekers 'rondpompt'. En toen de Tweede Kamerverkiezingen in maart van dit jaar een puinhoop werden putte de eerste burger zich uit in sorry's.

Nu de gemeenteraad met Bruls door wil zal deze een aanbeveling naar de commissaris van de Koning sturen. De commissaris adviseert de minister van BZK over de aanbeveling van de gemeenteraad. Daarop beslist de minister en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning.

