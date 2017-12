Spoedreparatie A1, werkzaamheden duren tot na de spits

STROE - Automobilisten moeten op de A1 tot na de spits rekening houden met extra reistijd. Rijkswaterstaat voert een spoedreparatie uit tussen Voorthuizen en Stroe omdat er grote gaten in de weg zitten.

De rechterrijstrook is afgesloten in de richting Amersfoort - Apeldoorn. Er zitten gaten in het wegdek van ongeveer een meter groot. Rijkswaterstaat moet een freesmachine inzetten en verwacht dat de werkzaamheden rond 20.00 uur zijn afgerond.

Door de gaten in het wegdek en de werkzaamheden staat er op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn een file van 9 kilometer. De vertraging is opgelopen tot een klein half uur. Verkeer richting Apeldoorn volgt ter hoogte van Barneveld een omleidingsroute en volgt de borden Arnhem (A30, A12, A50). Verkeer vanuit Utrecht richting Apeldoorn volgt de A12 en de A50.