Brabants verzet tegen Gelderse windmolens

NEDERASSELT - Jaren vochten inwoners van Gelderland tegen de komst van windmolens net over de grens met Duitsland. Nu hebben ze in Brabant de pest in over windmolenplannen net over de grens met Gelderland. Aan de Maas, pal tegenover het vestingstadje Grave.

In Nederasselt willen ze helemaal geen molens. 'Nee, we hebben er al eentje', zegt Cees van Loon van de actiegroep Windkracht Heumen. Hij wijst met een grijns naar de Maasmolen in het dorp. Een standerdmolen die is gebouwd in 1741. 'Kijk maar! Fantastisch toch?'

En even verderop, in Overasselt, staat ook al een molen. Een standerdmolen uit 1736. De brief op de deurmat met de mededeling dat er langs de Maas tussen beide dorpen vijf reuzen van windmolens moeten komen, viel dan ook allerminst goed.

Pislink

Een ruime meerderheid (84%) in beide dorpen is ronduit tegen. Van Loon: 'Ik werd pislink. Dit kan niet. Verschrikkelijk. Ik vind het geen gezicht. Het vernielt het hele gebied hier.'

Ook de buren aan de overkant van de rivier zijn boos. De gemeenteraad van het pittoreske vestingstadje Grave nam unaniem een motie aan die de drieste plannen van de Heumense overburen moet stoppen.

'In die motie dragen wij het college op alles uit de kast te halen om te zorgen dat die windmolens aan de overzijde er niet komen', zegt Léon Kamps van Verenigd Progressief Grave. 'Vlak bij Grave heb je de stuw. Daar kan een waterkrachtcentrale gerealiseerd worden. Dan ben je veel duurzamer bezig dan als je aan de overzijde windmolens plaatst, die echt landschapverpestend zijn.'

Niet in mijn voortuin

Klimaatneutraal worden, dat vindt iedereen prima. Molens langs de A73 bijvoorbeeld. Maar niet in mijn achtertuin, heet dat dan. 'Nou in mijn geval is het in mijn voortuin', zegt actievoerder Van Loon uit Nederasselt lachend. 'En ook voor de inwoners van Grave. Dat is een heel makkelijk argument om te gebruiken om actievoerders onderuit te halen.'

Raadsleden van de gemeente Heumen zijn niet allemaal zo zeker van een verpest landschap langs de rivier. 'Die locatie langs de Maasoever kan best', zegt fractievoorzitter Rob de Graaf van het CDA. 'Mensen zijn vaak tegen iedere verandering. Als de windmolens er op een gegeven moment staan, dan zijn mensen er snel aan gewend.'

Kanonnen

En als ze er dan toch komen te staan... dan hebben ze aan de overkant van de Maas in Grave nog wel een ideetje. 'Dan heb ik deze jongens nog', zegt raadslid Léon Kamp terwijl hij liefdevol op één van de kanonnen op de vestingwal van Grave klopt. En naar de overkant van de Maas kijkend: 'Die krijgen ze zeker wel weg!'

