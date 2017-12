Discussie vliegroutes Lelystad Airport steeds feller

De lage vliegroutes die nu gepland zijn zorgen onder andere op de Veluwe voor ongerustheid. Tegenstanders zijn bang voor de overlast die de vliegroutes zullen veroorzaken en pleiten voor uitstel om betere routes te maken. Voorstanders willen juist geen vertraging meer.

De Tweede Kamer wil nog voor het kerstreces over het dossier praten. Voor- en tegenstanders laten zich steeds duidelijker horen. Afgelopen week veranderde de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid haar standpunt. Daarmee komt een meerderheid in zicht voor de partijen die eerst een herindeling van het luchtruim willen. Wethouder Fackeldey van de gemeente Lelystad (ook PvdA) was daar niet blij mee. 'Ik heb een aantal dingen gezegd die ik niet voor de camera zal herhalen,' vertelt hij.

De tekst loopt verder onder de reportage:

Pamflet

De gemeente Lelystad publiceerde afgelopen weekend een pamflet met de boodschap dat vliegveld Lelystad Airport hard nodig is. 'Het is voor de werkgelegenheid in de hele regio van groot belang. Wij denken dat de gevolgen van vijf jaar uitstel desastreus zullen zijn', zegt verantwoordelijk wethouder Jop Fackeldey in het gemeentehuis van Lelystad.

Bidden en smeken

Lelystad wil ook dat het luchtruim wordt heringedeeld, maar niet als de consequentie is dat de uitbreiding van het vliegveld wordt uitgesteld. Tegenstanders van de lage vliegroutes willen dat juist wel. 'Wat wij doen is niets anders dan vragen aan de overheid om te doen wat ze hebben beloofd en dat is het luchtruim opnieuw indelen', zegt Jules van der Weerd van actiecomité Hoog Over Wezep. 'Het is raar dat wij moeten bidden en smeken daarom, terwijl het tien jaar geleden is beloofd.'

Juiste proporties

Volgens de gemeente Lelystad zijn de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd en doen bedrijven nu investeringen in de regio door de komst van het vliegveld. Al begrijpt wethouder Fackeldey ook dat mensen angst hebben voor geluidsoverlast. 'Vliegtuigen die ergens vliegen maken lawaai, maar we moeten wel kijken naar de mate van overlast. Het gaat om maximaal vijfduizend vluchten. Dan kom je ongeveer uit op 1 vliegtuig per anderhalf uur. Je moet het wel in de juiste proporties zien.'

De actiecomités hebben daar geen boodschap aan. 'De procedures lopen nog en de routes zijn nog niet vastgesteld. Als je ver van tevoren begint en grote investeringen doet, loop je risico's. Dan moet je niet achteraf gaan piepen', zegt Van der Weerd.

Nog veel vragen

Woensdagavond organiseren de actiecomités een informatiebijeenkomst. Volgens Van de Weerd is dat nog steeds hard nodig. 'Hier in Wezep is pas laat het besef gekomen wat ons te wachten staat. Dus er zijn nog veel vragen bij mensen waar we antwoord op willen geven.'