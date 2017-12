Deel dit artikel:











De oudste inwoner van Tiel verhuist naar museum Foto: Streekmuseum Tiel

TIEL - De oudste inwoner van Tiel is in een hurkhouding gevonden in een oud grafveldje bij een opgraving in industriepark Medel. Donderdag komt de vermoedelijk oudste ingezetene van Tiel naar het Flipje en Streekmuseum om te worden tentoongesteld.

Deze oudste Tielenaar is tussen de 5600 en 5700 jaar geleden begraven in een individueel graf dat deel uitmaakt van een grafveldje. Het grafveldje omvatte nog drie individuele begraven lichamen en een gezamenlijk graf met zes mensen. Aan de doden zijn geen grafgiften meegegeven. Waarschijnlijk behoort het grafveldje toe aan de middenneolithische Hazendonkgroep en dateert het van omstreeks 3700-3600 voor Christus. Vlakbij lag de bijbehorende nederzetting, aan een waterloop. Deze volwassen dode is in hurkhouding op de linkerzijde begraven met de armen voor de borst. Of het om een man of een vrouw ging, kon op basis van het skelet niet achterhaald worden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl