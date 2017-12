Geen levende kerststal op kinderboerderij door vogelgriep

WINTERSWIJK - De levende kerststal op Kinderboerderij Freriks in Winterswijk gaat dit jaar niet door vanwege vogelgriep. Er komen jaarlijks ongeveer 500 bezoekers op het kerstevenement af.

'We kunnen het risico niet lopen dat de dieren ziek worden', vertelt Meino Janszen van Kinderboerderij Freriks aan Omroep Gelderland.

Sinds vrijdag 8 december is een landelijke ophokplicht van kracht voor pluimvee, nadat er op een boerderij in Biddinghuizen vogelgriep werd vastgesteld. Het gaat om de extreem besmettelijke variant.

Geen vogels

De ophokplicht geldt voor commerciële bedrijven die vogels houden, en dus ook voor de kinderboerderij. Nu komen er geen vogels in de kerststal voor, maar Janszen is bang dat een van de bezoekers de ziekte bij zich draagt.

Risico te groot

'Er is heel weinig bekend over de ziekte. En we maken tijdens het kerstevenement met heel veel bezoekers een rondgang over de boerderij met een koe, ezel, schapen en geiten. Eigenlijk zijn alle dieren betrokken, het risico is te groot.'

Janszen hoopt dat de levende kerststal volgend jaar wel door kan gaan. Vorig jaar werd deze ook afgelast. De kinderboerderij is wel gewoon open.