Humans of Heumensoord verplaatst na instorten tent Foto: Mika Kraft

NIJMEGEN - De presentatie van het boek Humans of Heumensoord vrijdag is verplaatst naar bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen. Eigenlijk zou de presentatie plaatsvinden in en rondom Villa Klein Heumen, vlakbij de plek waar de duizenden vluchtelingen verbleven, maar de tent is deze week ingestort onder het gewicht van de sneeuw.

Het boek Humans of Heumensoord is ontstaan naar een idee van de toen 17-jarige scholier Mika Kraft. Hij wilde vluchtelingen een gezicht geven. Mohammad, Tamador en Chnoor waren drie van de duizenden mensen die tijdelijk verbleven in Heumensoord, de grootste vluchtelingenopvang in Nederland. In totaal staan in het boek twaalf mensen die tijdens en na hun verblijf zijn gevolgd. Weerzien van vluchtelingen Volgens woordvoerder Roos Muis is het jammer dat de presentatie niet op Heumensoord zelf kan doorgaan. Wel is er door de gedwongen verplaatsing naar de bibliotheek plek voor meer publiek. Het wordt volgens Muis een feestelijke avond vol live muziek, interviews, voordrachten en een weerzien van vluchtelingen, medewerkers en vrijwilligers. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl