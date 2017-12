Hoogste punt bouw bierbrouwerij bereikt

ULFT - Groenlo kent vanaf volgend jaar weer een ambachtelijke bierbrouwerij. Het hoogste punt van de bouw van brouwerij Brouwersnös, naast Villa Adriana, werd dinsdag bereikt.

'Je ziet dat het een bijzonder ontwerp is', zegt initiatiefnemer Jos Oostendorp. 'Het wordt nog aangekleed met sandwichpanelen en hout, dan gaat het geheel nog meer leven dan alleen de staalconstructie.' Het hoogste punt van de bouw van de brouwerij werd dinsdag symbolisch gevierd, met het proosten op het eerste pilsje. 'We gaan hier meerdere speciaal bieren maken.'

Geen geuroverlast

Omdat de brouwerij midden in het centrum staat, wordt daar met de resterende bouw rekening mee gehouden om later overlast te voorkomen. 'We hebben contact met de buurt gehad en geurloverlast kwam ten sprake', zegt Oostendorp. Volgens de bierbrouwer komt geuroverlast straks niet voor. 'De damp gaat zo het riool in.'

Park cadeau

Buurtbewoner Roland Mink kreeg de kritiek mee, maar is positief over de bierkweek in zijn omgeving. 'Het is voor Groenlo een grote vooruitgang, want het heeft hier jarenlang stil gelegen.' Architect Herman van der Heijden denkt dat de brouwerij juist goed is voor de woonomgeving. 'Ze kunnen er alleen maar plezier van hebben, er komt een prachtig openbaar park en dat is een cadeautje voor de buurt.'



Het duurt nog even tot het eerste glas bier gedronken kan worden. 'De bouwketels komen over een week of twaalf', legt Oostendorp uit. 'We beginnen dan eind maart met brouwen.' Het eerste biertje uit de nieuwe brouwerij kan dan in mei genuttigd worden.