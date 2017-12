Stille tocht voor Remco Peddemors (18)

DOESBURG - Familie en vrienden houden woensdagavond in Doesburg een stille tocht voor de plotseling overleden Remco Peddemors. De 18-jarige Doesburger overleed zaterdag. Hij werd die avond door zijn vader levenloos in zijn bed gevonden.

De plotselinge dood houdt de gemoederen in Doesburg bezig. Remco stond vol in het leven. Die zaterdagavond werd zijn woning aan de Geerhuizen door de technische recherche onderzoek gedaan. Al snel werd duidelijk dat het niet om een misdrijf ging.

Wat de doodsoorzaak wel is, is nog niet duidelijk, maar de familie waarschuwt in de oproep voor de stille tocht voor de gevaren van drugs. De moeder van Remco zegt in de Gelderlander dat het waarschijnlijk is dat er drugs in het spel zijn geweest. Ze benadrukt in de krant dat nog niet vast staat of dat de doodsoorzaak is geweest.

Laatste foto

Andrew Stavast is een jeugdvriend van Remco Peddemors. Ze kennen elkaar al vanaf de basisschool. Ook hij wil in navolging van de familie wijzen op de gevaren van drugs. Hij zegt dat de klap groot is binnen de vriendengroep van Remco. 'Vorig weekeinde waren we nog aan het stappen. We maakten plannen om dit weekeinde weer uit te gaan. En nu is hij er niet meer.' Andrew is even stil. Dan zegt hij: 'Ik weet niet waarom ik het deed, maar ik maakte tijdens het stappen spontaan een foto van ons tweeën. Dat doe ik normaal nooit. Ik ben heel blij dat ik die foto heb.'

Stille tocht om leed te verzachten

De stille tocht wordt georganiseerd door onder meer de nicht van Remco, Romy Kaatman.

Zij schrijft op Facebook dat de tocht wordt gehouden ter nagedachtenis aan Remco. Het thema van de tocht is Ajax omdat Remco een groot van van de club was. De tocht wordt ook gehouden om de kosten van de crematie te dekken. Remco had zonder dat iemand het wist zijn overlijdensverzekering opgezegd. Andrew Stavast: 'Inmiddels is er ongeveer 400 euro opgehaald. Dat is geweldig. Niemand hoeft te doneren, dat zeg ik tegen iedereen, maar als het kan dan is dat een gebaar. Dan worden de nabestaanden in de komende moeilijke tijd ook niet nog eens met een rekening geconfronteerd. Zo kunnen we helpen het leed een beetje te verzachten.'

De tocht begint om 19:00 uur bij de Gasthuiskerk in Doesburg en volgt de laatste route die Remco aflegde naar zijn huis aan de Geerhuizen.

Mensen die een donatie willen overmaken voor de uitvaart, kunnen dat doen op NL53RABO0384384978 tnv J.G. Peddemors onder vermelding van 'Remco'.