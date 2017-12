Kippenboeren slepen NVWA voor rechter

De boeren zijn vooral boos over het feit dat de NVWA al in november 2016 wist dat het bedrijf Chickfriend fipronil gebuikte, terwijl dat niet is toegestaan in kippenstallen. Veel bedrijven hebben daarna nog gebruik gemaakt van de diensten van Chickfriend, terwijl zij niet wisten dat er met fipronil gewerkt werd. Ze hadden gewaarschuwd willen worden. Eén van de advocaten van de boeren zegt hierover: 'De enorme schade voor pluimveehouders was uitgebleven wanneer de NVWA haar taken als toezichthouder naar behoren had vervuld.'

Paniek en onrust door interview

Ook nemen de boeren het de NVWA kwalijk dat de plaatsvervangend inspecteur-generaal in Nieuwsuur zei dat het beter was om geen eieren meer te eten. Dat was op 1 augustus 2017, toen inmiddels bekend was dat fipronil in eieren was aangetroffen. Belangenbehartiger LTO zegt dat de paniek, onrust en onduidelijkheid die is ontstaan door dit interview grote gevolgen heeft gehad. Ook hadden de pluimveehouders de kans willen hebben om de problemen zelf op te lossen.

50 miljoen schade voor 120 bedrijven

Boeren zeggen dat ze tot op de dag van vandaag last hebben van de gevolgen van de eiercrisis. Hoe veel schadevergoeding de boeren willen is per bedrijf verschillend, maar de meeste boeren eisen tonnen van de overheid. LTO denkt dat het in totaal om zo'n 50 miljoen euro schade gaat voor deze 120 bedrijven. Het is niet uit te sluiten dat meer boeren zich aansluiten bij deze dagvaarding.

De NVWA heeft twee weken de tijd gekregen om te reageren op de dagvaarding.