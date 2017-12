'Je bent het lachertje van de week'; auto rijdt in Sint Jansbeek

'Een eindje verderop was een opstoppinkje. Normaal rijd ik dat straatje in om broodjes te halen. Dus ik denk: ik neem dat straatje. Ik draai de hoek om en ik denk nog wat is dat weggetje glad en ik lag in de sloot', vertelt Legerstee.

Tekst gaat verder onder de video.

'Dat zal mij niet gebeuren'

'Ik had het niet in de gaten. Verleden week zit ik nog met mijn maatje. Hij zegt: er is er een de sloot ingereden. Ik zeg: dat zal mij niet gebeuren. Nou, je ziet het.'

'Ik hoorde ook van een taxi die er is ingereden. Nou, die weet de weg wel in Arnhem toch?', verdedigt Legerstee zich. Hij is de derde die met zijn auto in de beek reed. Die is pas net weer boven de grond; 8 december was de officiële opening.

Zie ook: