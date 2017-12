Brandweer Winterswijk krijgt watertankwagen

WINTERSWIJK HENXEL - De brandweerpost Winterswijk krijgt een eigen watertankwagen. Het voertuig wordt morgen officieel overhandigd aan burgemeester Bengevoord van Winterswijk.

Aan de komst van de voorziening ging een behoorlijke politieke discussie vooraf. Door gebrek aan water en onvoldoende waterdruk in het buitengebied zou de brandweer onvoldoende adequaat kunnen optreden bij branden. Met de komst van deze watertankwagen is hier voor een deel een oplossing voor gevonden. De wagen kan 15.600 liter water vervoeren en is vooral bedoeld om bij branden het heftigste vuur te bestrijden.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland neemt dit jaar nog 6 wagens in gebruik. Zeven anderen volgen halverwege 2018. Overigens zullen brandweerlieden een aanvullende opleiding krijgen om de tankwagen optimaal te kunnen bedienen.