Arnoud redt in zijn pyjama vrouw uit vijver Foto: RN7

NIJMEGEN - Een vrouw is woensdagochtend vroeg in een vijver gevallen bij voormalig zorgcentrum De Doekenborg in Nijmegen. De 41-jarige Arnoud Duisdijker die anti-kraak in het pand woont, werd gewekt door gejammer en hulpgeroep.

Door Hermina de Vries en mediapartner Omroep RN7 'Het moet iets voor 7.00 uur zijn geweest toen ik wakker werd door gejammer. Het geluid kwam van buiten. Ik zette de balkondeur open om te luisteren, maar het was nog zo donker, ik zag in eerste instantie niets', blikt Arnoud terug bij RN7. 'Heel zachtjes hoorde ik help, help vanaf de vijver onder mijn balkon en plots zag ik iemand drijven.' In pyjama naar buiten In zijn pyjama rent Arnoud naar buiten, terwijl hij de hulpdiensten belt. 'Mijn telefoon gaf ik aan een paar mensen die de hond uitlieten en ik ben zo het water in gerend.' Arnoud vertelt hoe hij met hulp van omstanders de vrouw uit het water weet te krijgen. 'We hebben haar daarna tegen een boom aangezet, het lukte haar niet om op eigen benen te staan.' De tekst gaat verder onder de video: Helling is spekglad 'Terwijl ik naar binnen wilde rennen om snel te douchen en warme kleding aan te trekken, kwam de politie al aan rijden. Ik heb begrepen dat de vrouw mogelijk verward is geraakt door suikerziekte. Als je hier van het pad afraakt, kom je al snel op de schuine helling naar de vijver terecht. Die is spekglad. Eigenlijk is het levensgevaarlijk als je niet kunt zwemmen', benadrukt Arnoud. Terugblikkend is hij 'best wel' trots op zichzelf. 'Ik ben blij met de mensen die me geholpen hebben en bij het slachtoffer zijn gebleven, zodat ik zelf ook niet onderkoeld ben geraakt.' Arnoud heeft ook nog een tip voor potentiële helden. 'Haal geen halsbrekende toeren uit, maar denk eerst even na.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl