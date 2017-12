Deel dit artikel:











VIDEO: Een kijkje in het leven van handbalster Dione Housheer Foto: REGIO8

ULFT - Dione Housheer uit Ulft mocht begin december onverwachts mee naar het WK Handbal in Duitsland. In een mini-documentaire nemen we een kijkje in het leven van de 18-jarige speelster van VOC Amsterdam, die werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar in Nederland.

Housheer gooide dit jaar de beslissende bal binnen en werd daarmee kampioen van Nederland met haar club VOC. Op haar verjaardag in september mocht Housheer voor het eerst mee op trainingsstage met het grote Oranje. De handbalster uit Ulft ging deze maand mee naar Duitsland voor het WK.