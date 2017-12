Volleyballer Van Haarlem zoekt nieuwe club

ULFT - Volleyballer Daan van Haarlem is na zijn vertrek uit Berlijn op zoek naar een andere club. De Doetinchemse spelverdeler hoopt dit jaar nog een nieuw buitenlands avontuur aan te gaan.

'Berlijn heeft twee maanden nadat ik er was een nieuwe spelverdeler gehaald', aldus volleyballer Van Haarlem. 'Dat betekent dat het voor mijn carrière beter was om afscheid te nemen.'

Het vertrek bij Berlin Volleys was voor de 28-jarige Doetinchemmer onverwachts, aangezien hij pas sinds de zomer in Duitsland speelde. Toen kwam hij over van het Tsjechische VK Kladno. 'Ik ben nu hard op zoek naar een nieuwe club.'

REGIO8 sprak met Van Haarlem (tekst gaat verder onder de video):

Interesse

Van Haarlem, die met het Nederlandse team afgelopen mei een ticket voor het WK wist te bemachtigen, houdt zijn conditie op peil bij TT Papendal/Arnhem. 'Ik verwacht rond de kerst en nieuwjaar een nieuwe club te hebben, er is wel wat interesse.'

Een terugkeer naar het Doetinchemse Orion, waar Van Haarlem zijn carrière begon, zit er op dit moment niet in. 'Ik zoek een club over de grens met het zicht op Oranje, er staat natuurlijk een WK voor de deur.'

De spelverdeler, die op twee centimeter na net geen twee meter is, blijft ambitieus. 'Ik hoop ooit nog voor een club te spelen die in de Champions League actief is.'