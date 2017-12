Statenlid weg na misleiden dementerende vrouw

ARNHEM - CDA-Statenlid Martin Thus stapt op, nadat de rechter heeft vastgesteld dat hij een dementerende vrouw heeft misleid. Volgens de rechtbank heeft Thus een pachtcontract met de vrouw afgesloten dat voor haar heel ongunstig was, terwijl hij wist dat ze dementerende was.

Het gaat om een pachtcontract voor een stuk grond van zeven hectare in Wehl. Het contract is afgesloten in 2013 en zou doorlopen tot 2019. Door het afsluiten van het contract is de grond aanzienlijk minder waard geworden. Daar zou Thus van kunnen profiteren als hij de grond zou kopen. Bovendien verwijt de rechtbank hem dat hij niet van plan was om de pachtprijs te betalen en dat ook niet heeft gedaan.

Zaak aangespannen door nabestaanden

De zaak die diende voor de pachtkamer van Rechtbank Gelderland is aangespannen door de nabestaanden van de inmiddels overleden vrouw. De belangrijkste vraag was of Martin Thus op de hoogte was van de verslechterende gezondheidstoestand van de vrouw.

De rechtbank acht bewezen dat hij inderdaad op de hoogte was en daarom had moeten afzien van de pachtovereenkomst. De pachtovereenkomst is door de rechter ontbonden en Martin Thus moet de proceskosten betalen.

Geschrokken van de uitspraak

Martin Thus zegt geschrokken te zijn door de uitspraak. Hij is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep. Toch vindt hij dat hij niet kan aanblijven als Statenlid. Thus: 'Ondanks dat het een civiele kwestie betreft, raakt het je wel in je ziel. Ik wil de Staten en in het bijzonder mijn fractie hier niet mee belasten en dat is de reden dat ik aftreed.'

Fractievoorzitter van het CDA Harold Zoet vindt het een verstandig besluit. Zoet: 'Officieel had hij kunnen aanblijven, maar omdat hij geen discussie wil over zijn integriteit heeft hij zelf besloten om op te stappen. Dat lijkt mij een wijs besluit.'