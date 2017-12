Drones waken over veiligheid bij Serious Request

APELDOORN - De organisatie van Serious Request op het Marktplein in Apeldoorn zet drones in voor de veiligheid van het evenement. Ook zijn er op zes plekken roadblocks om te voorkomen dat voertuigen het plein bereiken.

De inzet van drones is volgens de organisatie een primeur bij een dergelijk evenement. Ook de toegangswegen worden zo in de gaten gehouden. Daarnaast is fietsen rondom het Marktplein verboden.

Glazen Huis

Serious Request is van 18 tot en met 24 december. De 3FM-dj's Domien Verschuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn sluiten zich op in een Glazen Huis om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

Het doel is dit jaar het herenigen van ouders en kinderen in conflictgebieden, zoals Nigeria.