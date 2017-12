Beet in keel werd leeuwin fataal

ARNHEM - Verzorgers van Burgers' Zoo in Arnhem hebben woensdagochtend de dode leeuwin uit het leeuwenverblijf in de dierentuin gehaald. Het vrouwtje werd dinsdag voor de ogen van bezoekers doodgebeten door een leeuw.

Het kadaver kon dinsdag niet uit het verblijf worden gehaald, omdat de andere leeuwen daar nog rondliepen. 'Vanochtend vroeg kregen we de andere leeuwen achter de schermen en heeft de dierenarts sectie op het lichaam verricht', zegt woordvoerder Wineke Schoo van Burgers' Zoo.

Uit de sectie werd duidelijk dat de leeuwin in haar keel is gebeten. Die beet werd haar fataal. 'Op televisie zie je ook dat een leeuw op deze manier een gnoe of zebra doodt', zegt Schoo. De leeuwin wordt nu door een speciaal bedrijf gecremeerd, dat moet volgens de wet.

Publiek getuige

De leeuwin werd voor het oog van publiek doodgebeten door het mannetje. Volgens bezoekers renden de dieren achter elkaar aan, werd er luid gebruld en ontstond er een gevecht in de grot waar de beesten normaal slapen. De bezoekers werden opgevangen door medewerkers van de dierentuin.

De safari van Burgers' Zoo is weer open voor publiek. De leeuwen zitten nog achter de schermen. In de loop van de ochtend wordt besloten of zij het verblijf weer in mogen.

