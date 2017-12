Deel dit artikel:











Auto vat vlam in Harderwijk Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Op de Deventerweg in Harderwijk is dinsdagavond een auto in brand gevlogen.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Bij de autobrand zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft het verkeer omgeleid, zodat de brandweermannen veilig hun werk konden doen. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.