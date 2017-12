Deel dit artikel:











Culemborg opent anonieme tiplijn autobranden; 'getuigen worden geïntimideerd' Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - Er is een anonieme tiplijn geopend voor mensen die tips hebben over de autobranden in Culemborg. In de gemeente gingen afgelopen jaren tientallen auto's in vlammen op. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat getuigen worden geïntimideerd.

De maatregel is een volgende stap in de bestrijding van de branden. De politie riep afgelopen jaar regelmatig getuigen op zich te melden. Er kwamen enkele tips binnen, maar geen van deze tips leidde tot een aanhouding. De politie schrijft de indruk te hebben dat getuigen geïntimideerd worden. Daarom is het anonieme telefoonnummer in het leven geroepen. Wie het nummer belt, krijgt het Team Criminele Inlichtingen (TCI) aan de lijn. Geen Meld Misdaad Anoniem Het telefoonnummer van het TCI voor Culemborgers is anders dan het landelijke nummer van Meld Misdaad Anoniem (MMA). Informatie die via het laatstgenoemde nummer verkregen wordt, mag niet worden gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek. Via het TCI mag dat wel. Daarnaast mogen medewerkers van het TCI doorvragen, dat mag via MMA niet. Hoog op lijstje De autobranden hebben een grote impact op inwoners van Culemborg. Daarom staat het opsporen van de daders hoog op het lijstje van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente. Het TCI voor autobranden in Culemborg is te bereiken op 06-18121930. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl