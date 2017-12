En weer gaat het mis: auto belandt in Sint Jansbeek

De bestuurder had niet door dat er een watertje in het midden van de weg lag. Hij dacht dat het glad was. Volgens hem was het in het donker niet te zien dat er een beek was.

Overal borden

Volgens een woordvoerster van de gemeente Arnhem staan er overal duidelijk borden dat de beek er is.

De gemeente heeft een muurschildering laten aanbrengen om te voorkomen dat er auto's in het water terechtkomen, maar deze wagen kwam net van de andere kant.

Foto: Omroep Gelderland

