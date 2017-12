Iconische schoorsteen in Nijmegen-West moet plaatsmaken voor windmolens

NIJMEGEN - Tijden veranderen. Twee windmolens die samen 5.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien moeten de 150 meter hoge schoorsteen van de oude gesloten kolencentrale op de kop van het Maas-Waalkanaal gaan vervangen.

Het plan is dat de schoorsteen uiterlijk in 2019 uit de Nijmeegse skyline verdwijnt. In datzelfde jaar hoopt energiebedrijf Engie te kunnen beginnen met de bouw van de windmolens.

Belangstellenden kunnen zich zaterdag 27 januari laten bijpraten over alle plannen die het bedrijf heeft met het terrein dat sinds 1936 in gebruik is voor grootschalige elektriciteitsproductie.

Zonnepanelen

Die plannen behelzen meer dan de sloop van de oude centrale en het plaatsen van windmolens. Er zijn nu bijvoorbeeld al 4000 zonnepanelen geplaatst. In de loop van volgend jaar moeten dat er ruim twee keer zoveel worden. Niet ver van de te slopen centrale, in de buurt van Beuningen, gaat Engie een 8 hectare groot veld van 22.000 zonnepanelen aanleggen.

De huidige centrale 'Gelderland 13' is eind 2015 gesloten, na bijna 35 jaar trouwe dienst. Het doek voor de centrale viel als gevolg het Energieakkoord uit 2013, waarin onder meer de sluiting van 5 Nederlandse kolencentrales uit de jaren tachtig werd vastgelegd.

Beelden van hoe ooit gebouwd werd, wat nu wordt gesloopt:

