Volière ingestort door sneeuw; parkieten ontsnapt

BARNEVELD - De 89-jarige Harm Mulder uit Barneveld is tien tot vijftien parkieten kwijt nadat zijn volière in de nacht van maandag op dinsdag bezweek onder het gewicht van de sneeuw.

'Inmiddels zijn er drie vogeltjes terecht', vertelt zoon Ed Mulder aan Omroep Gelderland. 'Eentje is bij de buren komen aanvliegen en twee zijn door mensen in de buurt gevonden', gaat hij verder.

Parkieten kunnen goed tegen kou

Hij heeft weinig hoop dat zijn vader de overige tien parkieten, gele, groene en bonte kakariki's uit Nieuw-Zeeland, nog zal terugzien. 'Deze vogels komen doorgaans alleen terug naar huis als ze jongen hebben. Ze kunnen uitstekend tegen de kou', zegt hij.

De ontsnapte parkieten. Foto: Harm Mulder

Te weinig voedsel en nattigheid kunnen volgens Mulder wel een probleem worden. Want dan verzwakken de parkieten en worden ze kwetsbaar voor roofdieren.

Erg aan parkieten gehecht

Mulder vertelt dat zijn 89-jarige vader erg aan de parkieten is gehecht, omdat ze zelf zijn gekweekt. 'Hij is slecht ter been en de vogels zijn echt zijn hobby', besluit hij.

Wie in Barneveld een ontsnapte parkiet ziet vliegen, kan contact opnemen met Mulder op 06-20994763 of met de dierenambulance Nijkerk.