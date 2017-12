Deel dit artikel:











Auto vliegt spontaan in brand Foto: Politie Berkelland Foto: Politie Berkelland

BORCULO - In Borculo is woensdagochtend vroeg een auto in brand gevlogen. Dat meldt de politie.

De brand aan de Korte Molenstraat werd rond 7.20 uur via 112 gemeld. De brandweer Borculo is daarop ter plaatse gegaan en heeft de vlammen met schuim geblust. Het voertuig is daarna afgesleept. Volgens de politie is de auto uit zichzelf gaan branden door kortsluiting. Foto: Politie Berkelland