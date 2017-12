Deel dit artikel:











Vermiste peuter in pyjama is terecht Foto: Pixabay

OLDEBROEK - Het meisje van 2 dat werd vermist in Oldebroek is weer terecht. Ze is in goede gezondheid, meldt de politie.

De peuter verdween woensdagochtend vanaf vakantiepark 't Loo. De politie verspreidde na de melding een burgernetbericht en ook werd er een helikopter ingezet bij de zoektocht. Het meisje was gekleed in een roze pyjama. Ze had het erg koud toen ze werd teruggevonden, aldus de politie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl