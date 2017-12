Deel dit artikel:











Het regent komende nacht weer vallende sterren Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Met een beetje geluk regent het in de nacht van woensdag op donderdag vallende sterren boven Gelderland. Tientallen meteoren per uur schieten door de lucht. Op het hoogtepunt, donderdagochtend rond 4.00 uur, misschien zelfs 120 per uur.

'Af en toe zijn ze te zien', zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen op Radio Gelderland. 'Er zijn een paar opklaringen, maar er zit ook wat bewolking in de weg. Je moet echt geluk hebben rond deze tijd van het jaar', gaat hij verder. Luister hier het hele gesprek met Jordi Bloem terug: Lichtsporen In tegenstelling tot vorig jaar schijnt de maan dit keer amper, waardoor de lichtsporen mogelijk beter te zien zijn. Wie de lichtsporen wil zien, moet woensdagavond naar het oosten kijken, rond middernacht naar het zuidoosten en donderdagochtend vroeg richting het westen. Het gaat om de zogeheten Geminidenzwerm. Die heeft zijn naam te danken aan het sterrenbeeld Tweelingen, oftewel Gemini. Zie ook: Sterrenregen: dit zijn dé tips om optimaal te kunnen genieten Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl