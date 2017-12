Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop door gladheid Foto: Roland Heitink

WAGENINGEN - Op de Nijenoord Allee in Wageningen is woensdagochtend vroeg een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte vermoedelijk door gladheid van de weg, raakte een boom en kantelde vervolgens.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde in de bocht tussen de Rooseveltweg en de Bornesteeg. Om 6.20 uur werden de hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, opgeroepen. De heli kon al snel terugkeren. De bestuurder, een jongeman, raakte wonder boven wonder niet gewond. De auto is total loss en is afgesleept. Hele ochtend code geel De wegen in Gelderland kunnen nog steeds verraderlijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeeltes, sneeuwresten en kortdurende winterse neerslag. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Tot 12.00 uur geldt code geel. Rijkswaterstaat is weer op uitgebreide schaal aan het strooien. Zie ook: Spekglad op de Veluwe, hele ochtend code geel Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl