Deel dit artikel:











IJsbaan in Malden gaat vrijdag open Foto: Omroep gl8

MALDEN - De ijsbaan op het kerkplein in Malden gaat vrijdag open. Om 18.00 uur is de officiële openingshandeling door wethouder Eric Laurant, maar de schaatsbaan is al vanaf 10.00 uur geopend voor het publiek.

Geschreven door Mediapartner Omroep gl8

De afgelopen dagen werd er hard gewerkt om een mooie ijsbaan aan te leggen. De kosten zijn 2 euro voor anderhalf uur schaatsplezier. Bij de ijsbaan kunnen schaatsen worden gehuurd. Noren en klapschaatsen zijn niet toegestaan. Kijk voor meer informatie op www.heumen.nl/winterfestijn .