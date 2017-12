Man (21) moet vijf jaar de gevangenis in

NIJMEGEN - Een 21-jarige man uit Nijmegen moet vijf jaar de gevangenis in voor het plegen van twee overvallen en verboden wapenbezit. Justitie had zes jaar celstraf geëist.

De destijds 20-jarige Nijmegenaar pleegde in augustus overvallen op een cafetaria en een winkel op station Dukenburg in Nijmegen. De man bedreigde slachtoffers met een vuurwapen en schoot in de lucht.

Jeugdstraf

De man kreeg al eens een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden. Die straf moet de Nijmegenaar nu uitzitten. Verder moet hij zijn slachtoffers schadevergoeding betalen. Tijdens de zitting had de man spijt betuigd aan zijn slachtoffers.

De Nijmegen werd op 15 augustus door meerdere politie-eenheden van de weg geplukt. Dit gebeurde op het Takenhoffplein in Nijmegen.

