Julian Lelieveld wil spelen bij Vitesse: 'Ik ben er helemaal klaar voor'

ARNHEM - Hij speelde nog nauwelijks in de hoofdmacht van Vitesse, maar lijkt er nu echt aan te komen. Julian Lelieveld staat ook tegen Willem II weer in de basis. 'Ik heb het afgedwongen.'

De rechtsback heeft Fankaty Dabo, gehuurd van Chelsea, naar de bank verwezen. Tegen Lazio Roma en OGC Nice stond de Arnhemmer ook al aan de aftrap. 'Je moet het allemaal zelf laten zien. Nu moet ik er staan en aan de trainer tonen waarom hij voor mij heeft gekozen. In de Europese duels heb ik wel goed gespeeld. Ik ben er aan toe om nu veel te gaan spelen.'

Hij heeft lang geduld moeten bewaren. Tegen Nice liet Lelieveld, afkomstig uit de eigen opleiding, met een aantal goed gekozen momenten zien dat hij ook aanvallend een meerwaarde kan zijn. Dat deed hij dinsdag op de training opnieuw. 'Ik ben inderdaad wel een voetballende back. Ik hou er van de aanval te zoeken. Tegen Nice hadden we een systeem met drie centrale verdedigers. Dan wordt er meer van de backs gevraagd aan de bal en dat ligt mij wel.'

Aansluiting

Vitesse moet winnen om weer een beetje aan te sluiten. 'We zijn het verplicht', zegt de 20-jarige Arnhemmer. 'Het is belangrijk dat we die aansluiting krijgen. Uit hebben we nu twee keer onnodig verloren, maar daarvoor was het juist heel goed. Thuis moeten we wel veel meer punten pakken. Ik denk dat we bij tegenstanders respect hebben afgedwongen. Zij komen om niet te verliezen, maar dat moet geen excuus zijn.'

De laatste eredivisiewedstrijd die Lelieveld speelde was anderhalf jaar geleden tegen FC Utrecht. 'Het is mijn eerste wedstrijd weer sinds lange tijd. Dat is wel mooi. Alleen tegen Heerenveen heb ik vorig seizoen nog 20 minuutjes gespeeld. Blijven staan tot minimaal de winterstop? Ik teken daar natuurlijk voor. Na Nice kwam de trainer in de kleedkamer even naar me toe. Hij zei dat ik goed had gespeeld en zo door moest gaan. Je moet het nu laten zien zei hij ook.'